​Cliente aggredita da un tassista in centro

FIRENZE — La cliente di un taxi è stata aggredita dal conducente della vettura in pieno centro storico, nella famosa via Tornabuoni. A rendere noto l'accaduto è stata la Socota, la cooperativa dei tassisti fiorentini.

L'episodio è accaduto il 13 Gennaio, passata la mezzanotte, e sul posto è intervenuta la polizia. Peraltro la scena è stata ripresa in un video diffuso anche sui social in cui si vede il tassista che colpisce la cliente, una turista canadese, con un calcio e uno schiaffo. L'aggressione avrebbe avuto origine da un diverbio sul prezzo della corsa.

Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Firenze, Dario Nardella "La brutale aggressione del tassista della scorsa notte ad una donna è inaudita e deprecabile. Ho subito segnalato il fatto al questore. Mi aspetto un’indagine approfondita e una pena esemplare per questa persona, indegna di svolgere un servizio pubblico. Questa non è Firenze".

Immediata la reazione della società cooperativa dei tassisti che, dopo aver preso visione delle immagini registrate, ha aperto un provvedimento disciplinare.

"Il 4242, società cooperativa tassisti (SoCoTa) - si spiega la Socota in una nota - è venuta a conoscenza di quanto accaduto la mattina del 13 Gennaio n Via Tornabuoni tra un collega e una cliente. Presa visione del video, il 4242 condanna senza riserve il comportamento del collega, qualunque siano gli accadimenti in precedenza occorsi. Il 4242 ha già provveduto ad aprire un procedimento disciplinare per accertare i fatti ed eventualmente adottare gli atti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno della Cooperativa per questi casi, fermo restando che ogni provvedimento relativo alla licenza non può che rientrare nella competenza esclusiva dell'amministrazione comunale".

Le licenze sono concesse dal Comune di Firenze che redige il regolamento di servizio.