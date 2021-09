Fipili senza corsia di sorpasso per lavori sullo spartitraffico

La corsia di sorpasso chiude per alcune ore durante le operazioni necessarie all'intervento sul varco aperto nello spartitraffico centrale

FIRENZE — La Città metropolitana di Firenze ha annunciato una chiusura parziale sulla Firenze Pisa Livorno per lavori sul varco aperto sullo spartitraffico centrale.

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, l'Ufficio Viabilità della Città Metropoliana di Firenze ha previsto dalle ore 9 del 14 alle ore 20 del 17 Settembre 2021, la chiusura della corsia di sorpasso dal km 47+500 al km 47+100 in direzione Firenze, con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Firenze, e la chiusura della corsia di sorpasso dal km 46+500 al km 47+400 in direzione Mare con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare.

Inoltre per lavori di sostituzione delle lanterne all'impianto semaforico nei pressi del ponte Navicelli, è stata prevista la chiusura del tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare, dalle ore 8 alle 14 Settembre 2021, e la chiusura del tratto tra Livorno e Darsena Toscana Est in direzione Firenze sempre il 14 Settembre dalle ore 10 alle ore 16.