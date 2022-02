Incidente in A1, ferito anche un bambino

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Pomeriggio da dimenticare con code oltre i 10 chilometri per il sinistro a seguito del quale 4 persone, tra cui il bimbo, sono finite in ospedale

FIRENZE — Pomeriggio da dimenticare sul nodo autostradale fiorentino e in particolare lungo la A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello dove a seguito di un incidente, avvenuto all'altezza del territorio comunale di Bagno a Ripoli, si sono sviluppate code fino a 12 chilometri.

Quattro le persone ferite e soccorse in codice verde. Tra loro un bambino di un anno. Gli altri sono una donna di 32 anni e due uomini di 33 e 44 anni. Tutti quanti, compreso il bimbo, sono stati trasferiti dai soccorritori del 118 all'ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri.

Il sinistro è accaduto a metà pomeriggio. Erano le 17,08 quando in centrale operativa di 118 è giunta la chiamata con richiesta di intervento. Subito in direzione Roma si sono creati incolonnamenti, col traffico a momenti completamente paralizzato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione IV tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Un primo parziale miglioramento della situazione si è avuto dopo le 18 con la riapertura di una corsia, ma la condizione della viabilità è rimasta a lungo critica.