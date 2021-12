La scuola si ribella, corteo toscano a Roma

Una delegazione di insegnanti e personale Ata ha partecipato al corteo che si è tenuto a Roma per lo sciopero generale della scuola statale

FIRENZE — Sciopero generale della Scuola statale nelle piazze italiane con manifestazione a Roma dove ha partecipato anche una rappresentanza fiorentina.

Lo sciopero è stato organizzato da Flc Cgil UilScuola Snals e Gilda per chiedere interventi sul contratto di lavoro, già scaduto, e sulla stabilizzazione dei precari. Dito puntato sulle risorse "Zero risorse per l'incremento dell'organico docenti e Ata e per la proroga dei contratti sul cosiddetto organico Covid".

Tra le richieste ci sono anche concorsi per le assunzioni, la riduzione del numero di alunni per le classi, e misure per lo snellimento burocratico.

Anche gli Studenti della Rete delle scuole di Sesto Fiorentino hanno sostenuto la protesta e sono scesi in piazza insieme a docenti e personale ATA. Corteo dall'Istituto Calamandrei.