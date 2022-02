Il Cinema piange Monica Vitti

E' morta a 90 anni la stella di Cinecittà. Nel 2016 uno spettacolo omaggio al Cestello di Firenze, premiato dal Consiglio regionale della Toscana

FIRENZE — La grande Monica Vitti è morta a 90 anni nella sua casa di Roma dopo una lunga malattia. La notizia è stata divulgata da Walter Veltroni su twitter ''Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c'è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto''.

Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, nata a Roma nel Novembre del 1931 è diventata una icona del cinema italiano, Michelangelo Antonioni e Alberto Sordi sono due dei grandi nomi a lei più vicini.

Si era ritirata dalle scene nel 2001, quando al Quirinale ha ricevuto il David di Donatello. Musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi.

Nel Febbraio del 2016 Firenze l'ha omaggiata con un grande spettacolo al Teatro Cestello.

"Mille volte Monica" questo il titolo dello spettacolo messo in scena da Francesco Sala con Ottavia Bianchi e Ketty Roselli per passare in rassegna i personaggi interpretati nella lunga carriera dalla intuizione di Mario Monicelli di assegnarle il ruolo di Assunta Patanè ne La ragazza con la pistola a Raffaella di Amore mio aiutami fino a Dea di Polvere di Stelle.

Nell'occasione l'allora presidente del Consiglio regionale, oggi presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, assegnò un premio al cast con questo commento: "Il giusto tributo a una grande attrice che ha saputo raccontare la quotidianità degli italiani dal dopoguerra a oggi".