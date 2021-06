Primi vaccini anti-Covid nelle farmacie comunali 

I farmacisti hanno partecipato ad un corso di formazione insieme alla Ausl Toscana Centro per poter effettuare la somministrazione dei vaccini

FIRENZE — Via da oggi a Firenze alle vaccinazioni anti Covid-19 nelle farmacie comunali, sono aperti i punti vaccinali presso la Farmacia comunale San Niccolò (via de’ Renai, 9/r) e presso la Farmacia comunale Europa (viale Europa, 191).

Il servizio di vaccinazione è rivolto esclusivamente alle persone di età compresa tra 60 e 69 anni. Il vaccino utilizzato è il Janssen - Johnson & Jonhson, che prevede la somministrazione di una sola dose.

Per prenotare un appuntamento è possibile recarsi di persona in una delle 21 farmacie comunali di Firenze oppure telefonare direttamente alle due farmacie che, per il momento, effettuano il servizio (Farmacia comunale San Niccolò – tel. 055 2343892 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13; Farmacia comunale Europa - tel. 055 6531400 tutti i giorni dalle 9 alle 19).

I farmacisti hanno fatto un corso di formazione insieme alla Ausl Toscana Centro per effettuare le vaccinazioni.

Ad assistere alle prime somministrazioni c’erano il sindaco Dario Nardella, l’assessore a Welfare e presidente della Società della salute di Firenze Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini, il direttore della Società della salute Marco Nerattini, il direttore retail Afam spa di Firenze Maria Vannuzzi e il responsabile delle politiche del farmaco della Regione Toscana, Claudio Marinai.

“Firenze è la prima città toscana e tra le prime città in Italia a somministrare il vaccino anti Covid in farmacia - ha detto il sindaco Nardella -. Voglio ringraziare Afam, che è l’azienda delle farmacie comunali di cui il Comune è socio. Grazie ad Apoteca Natura siamo riusciti a partire subito con due farmacie comunali, grazie all’accordo concluso a livello regionale. Aspettiamo che si sblocchi la procedura anche per altre farmacie per avere così più presidi territoriali di prossimità”. “Insieme all’assessore Funaro - ha spiegato il sindaco - invierò una lettera a tutti i fiorentini tra i 60 e i 69 anni per completare la vaccinazione di questa fascia di età, per la quale manca poco, e accelerare il processo di vaccinazione grazie alla disponibilità delle farmacie”.

Con la lettera firmata dal sindaco Nardella e dall’assessore Funaro i fiorentini tra 60 e 69 anni riceveranno informazioni sulle farmacie dove poter prenotare ed effettuare il vaccino anti Covid.

“Le nostre farmacie comunali sono sempre state fondamentali sul territorio - ha detto l’assessore Sara Funaro -. Sono state tra le prime a fare i test sierologici e oggi sono le prime a vaccinare i cittadini che hanno tra 60 e 69 anni. Per il momento le vaccinazioni iniziano in due farmacie comunali perché la farmacia all’interno del centro commerciale di Ponte a Grave, che oggi avrebbe dovuto iniziare le somministrazioni del vaccino, non può iniziarle a causa dell’incendio divampato la scorsa settimana. Ringrazio Afam, nelle persone del presidente Massimo Mercati e Maria Vannuzzi, per la collaborazione e la grande attenzione che dimostra sempre nei confronti della nostra comunità”.