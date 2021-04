Centinaia di giovani in piazza, bomba libera tutti

Malgrado gli appelli al rispetto delle misure anti Covid rilanciati da sindaco e prefetto, preoccupano le immagini di piazza Santo Spirito

FIRENZE — Un raggio di sole in un giorno di festa: ed è subito assembramento. Accade in piazza Santo Spirito, da dove in orario aperitivo oggi si è tornati a far salotto con centinaia di giovani, molte meno mascherine.

Le immagini preoccupano, e il sindaco di Firenze Dario Nardella giusto stamani aveva rilanciato l'appello al rispetto delle misure anti Covid e alla prudenza per evitare che la zona gialla a cui tutta la Toscana si affaccia da domani torni a tingersi di arancione o peggio di rosso.

Il prefetto di Firenze Alessandra Guidi, a sua volta, stamani aveva chiesto responsabilità annunciando controlli "capillari e rigorosi" da parte delle forze dell'ordine sul rispetto delle normative anti contagio.

