Misteriosi oggetti volanti nei cieli di Firenze

Tokyo, tre ore e mezza di controlli in aeroporto per gli atleti Azzurri

L'Associazione ricerca italiana aliena (Aria) ha esaminato la segnalazione video realizzata da un noto esponente politico

FIRENZE — Un noto esponente politico ha avvistato tre oggetti non identificati nei cieli di Firenze. L'avvistamento, che risale allo scorso Aprile, è stato reso noto oggi dall'Associazione ricerca italiana aliena (Aria) fondata dall'ufologo Angelo Maggioni, che ha preso in esame la segnalazione.

"Escludiamo- si legge in una nota dell'associazione- possa trattarsi di interferenza militare (addestramento/esercitazione). Gli oggetti osservati dal testimone risultano sferici, luminosi con andamento medio/veloce costante, il filmato (ripreso con un Iphone 6) risulta non artefatto, seppur di durata limitatissima".

"L'oggetto indubbiamente è fisico - prosegue Aria- non presenta punti di fuoriuscita di propulsione, tale da poterlo catalogare come oggetto 'terrestre' conosciuto".

Secondo lo staff interno, composto da ex appartenenti delle forze dell'ordine e dell'Aeronautica Militare, che ha lavorato in collaborazione con l'ufologo Emilio Acunzo, gli oggetti avvistati potrebbero appartenere alla categoria delle sonde e dei droni mentre, spiegano, sarebbero da escludere "Per ovvi motivi di incompatibilità, aerei di linea, volatili, palloni sonda, lanterne cinesi varie e satelliti".

"Presumiamo,ma senza poterlo confermare - si legge ancora nella nota dell'associazione- che la sua altezza effettiva sia tra i 1000 e i 1500 metri, compatibile con l'avvistamento avvenuto in America per opera di soldati americani della Uss Omaha e con quello di Capolona".

"Siamo pienamente convinti - concludono dall'associazione- che gli oggetti osservati possano appartenere alla categoria di Uap (fenomeni aerei non identificati, ndr) indicati dallo stesso report del Pentagono e in particolare all'avvistamento avvenuto sulla Uss Omaha" .

Negli ultimi 5 anni l'associazione ha analizzato centinaia di avvistamenti provenienti dalla Toscana, in particolare da Firenze, Lucca, Capannori, Massa, Carrara e Viareggio.