Viaggi in Croazia e Puglia e scoppia il focolaio con 50 positivi

Alcune delle persone che hanno contratto l'infezione sono ricoverate in ospedale in condizioni serie. Il sindaco: "Massima cautela"

SAN MARCELLO - PITEGLIO — Un grosso focolaio di Covid è stato individuato nel territorio comunale, con oltre 50 contagiati, 36 rilevati nei giorni scorsi e 11 sabato. nella maggior parte dei casi, il contagio è originato da un contatto con persone rientrate in Toscana da viaggi in Puglia e in Croazia.

"Le situazioni sono conosciute e riconducibili, con poche eccezioni, a persone rientrate da località fuori Toscana o dall'estero" ha confermato il sindaco Luca Marmo.

Gli ultimi 11 casi sono conentrati in una una struttura alberghiera. "Sapevamo che erano in corso i tamponi a tappeto su tutti gli ospiti e, in esito a quelli, sono state accertate le positività. Si tratta di persone in gran parte vaccinate con sintomi molto blandi o del tutto asintomatiche".

Per quanto riguarda invece i ricoverati in ospedale, alcuni sono in condizioni più critiche ma senza rischio per la vita, stando a quanto risulta al primo cittadino.

L'appello rivolto dal sindaco Marmo alla popolazione è quello di mantenere la massima cautela.

"La situazione, nonostante i numeri elevati, parrebbe sotto controllo - ha detto il sindaco - L'invito è a mantenersi attenti, a indossare la mascherina all'interno dei locali e anche fuori quando la distanza fra le persone si riduce, a praticare l'igiene delle mani. E, in caso di comparsa di un quadro sintomatologico sospetto, effettuare immediatamente il tampone".