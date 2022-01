Lezioni in spiaggia per i bambini del Forte

L'idea prende corpo nel Comune versiliese, a Settembre i bambini delle prime elementari seguiranno le lezioni di fronte al mare

FORTE DEI MARMI — Aula a cielo aperto con vista privilegiata del mare. Da settembre i bambini delle prime elementari faranno lezione in spiaggia.

Il progetto si chiama Scuola del mare… la nostra identità Forte e l’idea è condivisa dall’Amministrazione Comunale me è ancora da costruire.

“La proposta, concertata con i docenti della scuola primaria, portata avanti dalla dirigente Sivia Barbara Gori – hanno detto il sindaco Bruno Murzi e Alberto Mattugini consigliere alla Pubblica Istruzione – ci ha trovato immediatamente entusiasti e abbiamo dato loro la massima disponibilità. A cominciare dalla sede che accoglierà il progetto educativo, la Spiaggia comunale dei Bambini, che ospita i centri estivi per i bambini e ragazzi. Siamo certi che questa idea da sperimentale possa diventare molto di più, perché il nostro è un territorio ricco di stimoli ambientali e oltretutto favorito anche da un clima mite soprattutto nei mesi di settembre e ottobre. Quale migliore scuola naturale di questa?”.

Si tratta di un progetto nuovo e di grande attualità vista anche la pandemia di Covid ancora in corso. L’ambiente del mare si fa scuola e diventa aula ideale per i bambini che potranno esplorare la spiaggia, manipolare la sabbia, apprendere attraverso giochi con conchiglie, acqua, legnetti, scoprire flora e fauna caratteristiche, giocare col vento.

Le attività didattiche, in forma laboratoriale, eventualmente aperte anche agli alunni delle altre classi, si svolgeranno in vere e proprie aule tra le dune che ospiteranno lezioni di arte, musica, scienze, storia, motoria e altre materie curricolari; il contesto marino saprà accompagnare e supportare i piccoli allievi nella lettura, osservazione, ascolto e movimento, in un ventaglio di sfere sensoriali in grado di recuperare una dimensione sociale a contatto con la natura, per il benessere psico-fisico dei piccoli.