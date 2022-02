Gang di 10 ragazzini ne aggredisce altri 5

Notte di paura in centro a Grosseto, un adolescente trovato con il volto insanguinato, altri tre sarebbero stati minacciati con un coltello

GROSSETO — Al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto 5 minorenni sono stati soccorsi dopo ferite e lesioni riportate in almeno 3 diverse aggressioni subite, presumibilmente, da un gruppo di 10 ragazzini, tutti minorenni. Il motivo delle aggressioni sarebbe legato anche a delle rapine, seppur di pochi euro e, in un caso, uno dei 10 avrebbe estratto un coltello per farsi consegnare i soldi.

La notizia è confermata dai carabinieri che sono intervenuti in soccorso degli aggrediti.

Il primo episodio riguarda 3 ragazzini. È stato il titolare di un locale sulle mura che ha chiamato i carabinieri dopo aver visto i 3 adolescenti in difficoltà.

I minorenni hanno riferito alla pattuglia di essere stati aggrediti dal gruppo di 10 coetanei. Uno dei 3 avrebbe consegnato 10 euro e uno dei componenti della banda avrebbe mostrato un coltello per intimidirli. Dapprima sarebbero volate parole grosse, poi il litigio si sarebbe trasformato in un'aggressione fisica. È probabile che i due gruppi si conoscessero. I 3 aggrediti sono stati soccorsi e medicati, poi in caserma sono stati raggiunti dai genitori.

Nel frattempo i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da piazza Dante, dove un altro ragazzino risultava aggredito e ferito. Aveva sangue sul volto. I militari, sentito il minorenne, hanno ipotizzato che fosse incappato nella stessa banda, visto che anche in questo caso il movente sarebbe stata una rapina.

I carabinieri hanno specificato che il quinto minorenne aggredito non è stato ancora sentito perché è passato prima dall'ospedale. Le indagini sono a buon punto e alcuni aggressori sarebbero già stati individuati.