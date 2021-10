I primi 2 casi di influenza stagionale sono bambini

Il nuovo virus influenzale si chiama A/H3. Uno dei due piccoli ha i sintomi classici, l'altro è stato ricoverato in ospedale con la polmonite

ROMA — L'Istituto superiore di sanità ha avviato le procedure per iniziare dal 18 Ottobre la vigilanza virologica sulle persone che contraggono il nuovo virus influenzale, chiamato A/H3.

I primi due casi di infezione sono stati diagnosticati rispettivamente a Varese e a Torino e si tratta di due bambini.

A Varese il piccolo che si è beccato l'influenza ha i sintomi tipici: febbre, tosse, spossatezza. L'università di Milano ha poi confermato la diagnosi.

A Torino il bambino con l'influenza è stato invece ricoverato all'ospedale Amedeo di Savoia con un quadro di polmonite.

L'anno scorso le misure di prevenzione messe in atto per contrastare l'epidemia di Covid come le mascherine, il distanziamento fisico o il lavaggio frequente della mani hanno quasi azzerato i casi di influenza ma quest'anno, non esistendo più questi obblighi all'aperto, la diffusione del virus influenzale potrebbe essere molto più ampia e il Ministero della salute si aspetta almeno 6 milioni di persone ammalate.

In Toscana la campagna per la vaccinazione antinfluenzale inizierà il 25 Ottobre, la Regione Toscana ha acquistato un milione di dosi che possono essere somministrate anche insieme al vaccino contro il Covid-19. Per saperne di più clicca qui.