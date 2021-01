La Toscana avvia la somministrazione del vaccino Moderna

Dal 18 Gennaio saranno vaccinati contro il Covid gli operatori dei servizi di emergenza-urgenza e i volontari impegnati nel trasporto sanitario

FIRENZE — Lunedì 18 gennaio il servizio sanitario regionale inizierà la somministrazione delle prime 5.300 dosi di vaccino anti-Covid prodotto dalla società americana Moderna e arrivate in Toscana lo scorso 13 gennaio.

I primi a essere vaccinati saranno gli operatori dei servizi di emergenza-urgenza e i volontari impegnati nei trasporti sanitari (tra le categorie coinvolte nella fase 1), che avevano già effettuato la pre-adesione a Dicembre e si erano prenotati.

La somministrazione del vaccino avverrà in spazi appositamente allestiti dalla Asl Toscana centro nella centrale 118 di Pistoia e l’ospedale “San Giovanni di Dio” a Firenze; dall'Asl Toscana Nord Ovest negli ospedali di Livorno e Versilia e dall'Asl Toscana Sud Est all’ospedale “Misericordia” di Grosseto e presso le centrali 118 di Siena e Arezzo, situate nei locali dell’ospedale San Donato.

Delle 5.300 dosi di vaccino Moderna 1.800 sono state consegnate a Livorno per la Asl Nord Ovest; altrettante 1.800 dosi a Prato per la Centro e 1700 a Grosseto per la Sud Est.

“Ampliamo la nostra capacità vaccinale, utilizzando i vaccini Moderna a partire da queste categorie più esposte al contagio e che sono tra quelle della fase 1, soprattutto perché sono in grado di organizzare in autonomia i punti vaccinali e le somministrazioni, con l’ausilio dei medici del 118 - spiega l’assessore alla sanità, Simone Bezzini -. Questo per noi significa anche viaggiare a doppia velocità, perché ci consente di portare avanti, in contemporanea, le vaccinazioni nelle strutture ospedaliere secondo il calendario vaccinale previsto, come da agende già prenotate. In più aumentiamo il numero di medici e infermieri, che possono eseguire il vaccino”.

In Toscana, alle 17.50 di oggi, erano stati vaccinate in tutto 63.508 persone, di cui 10.679 sono anziani ospiti nelle residenze sanitarie assistite. Per tutti si tratta della prima somministrazione.