Il 4 Gennaio arrivano le pillole anti-Covid

L'Aifa ha autorizzato l'utilizzo in Italia di un antivirale per bocca riservato al trattamento di pazienti non ricoverati che rischiano di aggravarsi

ROMA — Sarà distribuito in Italia a partire dal 4 Gennaio 2022 un nuovo medicinale per la cura del Covid: l'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera al molnupiravir, un antivirale destinato al trattamento di malati di Covid non ancora ricoverati in ospedale, che manifestano sintomi da pochi giorni ma rischiano, per la loro situazione clinica, di aggravarsi seriamente.

Il molnupiravir deve essere assunto per bocca: 4 compresse da 200 milligrammi, due volte al giorno, per cinque giorni.

Novità anche per un altro antivirale per la cura del Covid, il remdesivir: l'Ema ha autorizzato l'estensione del trattamento anche a malati di Covid che non si trovano in ossigeno-terapia ma sono ad alto rischio di forme molto gravi della malattia. Il farmaco potrà essere utilizzato fino a sette giorni dall'inizio dei sintomi e deve essere iniettato per via endovenosa.

Nuovi dati anche sull'uso in Italia degli anticorpi monoclonali: dal Marzo 2021 ad oggi sono 29mila i pazienti affetti dal Covid a cui sono stati somministrati, sempre nelle fasi iniziali della malattia perchè si trattava di persone fragili che rischiavano gravissime polmoniti. Attualmente sono 235 le strutture che utilizzano i monoclonali, situate in tutta Italia.

La regione che ha trattato il maggior numero di pazienti con gli anticorpi monoclonali è il Veneto (5.468), seguito dal Lazio (4.226), dalla Toscana (3.435), dalla Lombardia (2.256) e dall'Emilia Romagna (2.041).