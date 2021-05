Il vaccino Pfizer in frigo anche per un mese

Lo ha annunciato l'Agenzia europea del farmaco. Finora il vaccino poteva essere conservato in frigo solo per 5 giorni dopo lo scongelamento

AMSTERDAM — Ve le ricordate le prime prescrizioni per l'utilizzo del vaccino anti-Covid a mRNA prodotto da Pfizer-Biontech? Quello che doveva essere conservato solo in frigoriferi in grado di garantire la temperatura mostruosa di -70 gradi centigradi? La notizia lì per lì gettò il mondo nello sgomento, prefigurando una logistica complicatissima per la somministrazione del prezioso siero alle masse.

Già durante il Febbraio scorso però le aziende produttrici corressero l'indicazione: il vaccino poteva essere conservato senza alcun problema anche a una temperatura meno bassa, compresa fra -25 e -15 gradi. Una bella novità che semplificò la fase, delicatissima, del trasporto del siero, fra il sollievo generale.

Ma non è finita qui.

Oggi l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, ha reso noto che, una volta scongelata una fiala di vaccino Pfizer con le sue 6 dosi all'interno, può essere conservata in frigo a una temperatura compresa fra i 2 e gli 8 gradi, quella di un normalissimo frigo da casa, non più solo per 5 giorni ma fino a 31 giorni. E vai... le cose si semplificano ulteriormente.

A cosa si devono queste successive rettifiche non si sa. Eccesso di prudenza nelle fasi iniziali di utilizzo del vaccino? E' probabile. In ogni caso, è una bella notizia.