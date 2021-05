Vaccino, è l'ora dei quarantenni e si potrà fare dal medico

Israele, crolla tribuna in una sinagoga: numerosi feriti

In Toscana il vaccino si potrà fare anche in farmacia o dal medico, l'obiettivo è quello di arrivare a 35mila dosi al giorno e l'immunità a Settembre

FIRENZE — La corsa verso l'immunità di gregge procede a ritmo sostenuto: in Toscana nelle ultime 24 ore sono stati oltre 24mila i toscani vaccinati, precisamente 24.441 e più di un toscano su 3 ha già ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid anche grazie alle ultime forniture.

In questo momento la Toscana ha raggiunto una media di 30mila vaccinazioni al giorno, l'obiettivo però è quello di arrivare a 35mila con punte di 40mila per garantire l'immunità di gregge entro la fine di Settembre

Tra ieri e oggi sono stati attivati anche 4 nuovi centri vaccinali nella Asl Toscana centro: a Reggello, Dicomano, Pistoia e Fucecchio, domani sarà invece la volta di Montecatini e Certaldo.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha annunciato che questa che si apre sarà la settimana decisiva per gli accordi con le farmacie e i medici di famiglia così che si potrà scegliere se vaccinarsi in un centro vaccinale o dal proprio medico di famiglia nonché dal farmacista.

"Oggi la Toscana è con il Veneto l'unica regione che ha superato il 98% delle persone over80 vaccinate. Questo perché il medico di base, quando fa la telefonata dà fiducia e quindi anche l'anziano, che magari è refrattario alla vaccinazione, con i medici di base si vaccina" ha detto Giani.

Intanto da lunedì 17 Maggio dalle 17 si apriranno le agende per chi ha più di 40 anni: si parte da chi è nato nel 1972 e nel 1973, poi si andrà avanti tutta la settimana per biennio di nascita fino a venerdì che toccherà a chi è nato nel 1980 e nel 1981. A loro sarà inoculato o il vaccino Pfizer o il Moderna. I quarantenni però dovranno aspettare almeno Luglio per essere vaccinati.

Martedì 18 Maggio invece dalle ore 14 fragili con comorbilità potranno prenotare il vaccino previa registrazione, come avvenuto per gli ultra-fragili.

Ad oggi in Toscana sono state somministrate 1.682.397 dosi di vaccino. I toscani che hanno ricevuto anche il richiamo completando l'immunizzazione sono 575.398.