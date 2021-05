Vaccini, Giani: "Immunità gregge a fine Settembre"

Kobe Bryant nella Hall of Fame, la moglie Vanessa commossa: «Amore, sei tra i migliori di sempre»

Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che punta all'obiettivo di 35mila somministrazioni al giorno negli hub vaccinali

PISTOIA — In questo momento la Toscana ha raggiunto le 30mila vaccinazioni al giorno, l'obiettivo è arrivare a 35mila con punte di 40mila per garantire l'immunità di gregge entro la fine di Settembre, lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente all'inaugurazione del nuovo centro vaccinale di Pistoia, a San Biagio. La struttura è stata messa a disposizione dalla Mcl provinciale.

"Quando vedremo il virus che si propone in condizioni geo climatiche favorevoli, cioè ad Ottobre - ha sottolineato Giani - noi dovremo già avere l'immunità di gregge. Questo significa che per il 30 di Settembre su 3,6 milioni di toscani, almeno 2,7 milioni devono essere immunizzati".

Giani ha poi fatto i conti per spiegare la strategia della immunizzazione "Per arrivare a questo traguardo raddoppiamo i vaccini, prima e seconda dose, a parte J&J. Dobbiamo arrivare a 5 milioni di vaccinazioni ed oggi siamo a un milione e 6509mila vaccini fatti e dunque per raggiungere l'obiettivo dobbiamo fare almeno 30mila vaccini al giorno. Consideriamo che nel mese di Agosto la vaccinazione subirà un calo, dobbiamo anticipare ed arrivare ad almeno 35mila dosi al giorno" ha concluso.