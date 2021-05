Masini accompagna le vaccinazioni a ritmo di musica

Giornata di intenso lavoro al centro vaccinale del Mandela, dopo Pieraccioni e Pelù è arrivato anche Masini che ha allietato i presenti con la musica

FIRENZE — Il cantautore fiorentino Marco Masini, 56 anni, è arrivato al centro vaccinale del Mandela Forum di Firenze, dove nei giorni scorsi è stato posizionato un pianoforte, e dopo essere stato vaccinato con una dose di Pfizer ha cantato e suonato per i presenti.

Un momento per ringraziare il lavoro delle migliaia di medici, infermieri e volontari che ogni giorno in tutta la Toscana combattono ancora contro il Covid, ma anche per allietare chi si stava vaccinando.

Nel pomeriggio di sabato al Mandela si sono anche vaccinati il regista e attore fiorentino Leonardo Pieraccioni (per leggere l'articolo e vedere il video clicca qui) e il cantautore e cofondatore dei Litfiba Piero Pelù (per leggere l'articolo e vedere il video clicca qui).

Negli ultimi 6 giorni hanno preso appuntamento per l'inoculazione tramite il portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it 304.225 persone; complessivamente sono 167.331 i cinquantenni che si sono prenotati nel corso di questa settimana.