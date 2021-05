In 6 giorni 304mila prenotati, il calendario per i quarantenni

Vaccini anti-Covid: lunedì agende aperte per chi ha 48 e 49 anni. Le altre date per i fragili affetti da comorbilità e per i nati fino al 1980

TOSCANA — Più di un toscano su 3 ha già ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid e da quando le forniture sono state implementate, la corsa alla prenotazione non conosce rallentamenti.

Negli ultimi 6 giorni hanno preso appuntamento per l'inoculazione tramite il portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it 304.225 persone; complessivamente sono 167.331 i cinquantenni che si sono prenotati nel corso di questa settimana; oggi le agende sono state aperte a chi ha 50 e 51 anni e in meno di 3 ore si sono garantiti la somministrazione in 32.648.

"Avanti così" ha commentato soddisfatto il presidente della Regione Eugenio Giani, confermando il via libera alle prenotazioni anche per i fragili con comorbilità (categoria diversa dagli estremamente fragili) e per i quarantenni a partire dalla prossima settimana, secondo un calendario scaglionato per bienni come è avvenuto questa settimana per i cinquantenni. Queste le date:

Lunedì 17 Maggio - nati nel 1972 e nel 1973

Martedì 18 Maggio - dalle ore 14 fragili con comorbilità; dalle ore 17 nati nel 1974 e nel 1975

Mercoledì 19 Maggio - nati nel 1976 e nel 1977

Giovedì 20 Maggio - nati nel 1978 e nel 1979

Venerdì 21 Maggio - nati nel 1980 e nel 1981.

Ad oggi in Toscana sono state somministrate 1.657.986 dosi di vaccino. I toscani che hanno ricevuto anche il richiamo completando l'immunizzazione sono 572.698.