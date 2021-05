In Italia 3.738 nuovi casi di Covid e 126 vittime

Il tasso di positività scende ancora sul territorio nazionale, è all'1,5%. La Toscana fra le 4 regioni con l'incremento più alto di nuovi casi

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 3.738 positivi al Covid, in calo rispetto a ieri quando nel bollettino nazionale ne erano stati inseriti 4.147 e a fronte di 249.911 tamponi molecolari e antigenici, 6.000 in più. Il tasso di positività è dell'1,5%, in lieve diminuzione rispetto all'1,7% di ieri.

Oggi sono invece 126 le vittime del virus (ieri erano state 171). Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, oggi i ricoverati nei posti letto Covid ordinari sono 7.912, 515 in meno rispetto a ieri. In diminuzione anche i ricoverati in terapia intensiva, 1.142, 64 in meno.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi sono:

- la Lombardia (661 a fronte di 45.540 test)

- la Campania (477 a fronte di 15.693 test)

- la Sicilia (418 a fronte di 19.386 test)

- la Toscana (301 a fronte di 19.853 test).