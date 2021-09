In Italia 4.552 nuovi casi e altri 66 morti

Meno casi registrati a fronte di un minor numero di tamponi effettuati, il tasso di positività resta stabile. Calano ancora gli attualmente positivi

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.552 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 5.117) salgono così a 4.627.699 le persone contagiate dal virus dall’inizio dell’epidemia. Le vittime odierne sono state 66 (ieri 67).

I tamponi totali sono stati 284.579, 21.688 in meno rispetto a ieri quando erano stati 306.267. Mentre il tasso di positività è all’1,6% (ieri al 1,7%).

Le persone guarite o dimesse sono 4.383.195, 6.549 nelle ultime ore. Gli attualmente positivi sono 114.271, 2.071 in meno rispetto a ieri.

Diminuiscono per il quarto giorno consecutivo le persone ricoverate nei reparti Covid ordinari dove le persone ricoverate sono 3.893, 29 in meno rispetto a ieri. I malati gravi ricoverati in terapia intensiva sono invece 524, 9 in meno rispetto a ieri.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi sono la Sicilia (602), Toscana (494), Campania (477), Emilia Romagna (473), il Veneto (463).

Tutte le altre regioni hanno registrato un numero molto minore di nuovi contagi ma a fronte della metà o quasi dei tamponi.

