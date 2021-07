In Italia altri 6.513 casi di Covid e 16 vittime

Come in Toscana anche a livello nazionale i nuovi contagiati sono diminuiti nonostante l'aumento dei tamponi processati. I ricoverati salgono a 1.851

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 6.513 positivi al SarCov2, a fronte di 264.860 tamponi. Ieri i nuovi casi di infezione erano stati un centinaio in più mentre i tamponi erano stati ventimila di meno. Quindi il tasso di positività è sceso al 2,4% dal 2,6% di ieri.

Anche le nuove vittime del virus sono diminuite, oggi sono 16, due in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, oggi i degenti sono complessivamente 1.851, 39 in più rispetto a ieri, di cui 214 in gravi condizioni in terapia intensiva, 13 in più.

