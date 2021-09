In Italia altri 7.761 positivi al Covid, 62 morti

Venezia78, Sorrentino: «Mi accusavano di essere un po' freddo, con il film sulla mia famiglia mi espongo in prima persona»

Il ministro Speranza: "La situazione epidemiologica è stabile". I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 15 ma calano quelli nei reparti ordinari

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati in Italia 6.761 nuovi positivi al Covid 19, un numero leggermente superiore a quello di ieri a fronte di 293mila tamponi, circa 10mila in meno. Il tasso di positività è aumentato dal 2,1 al 2,3%.

Nel bollettino nazionale di oggi sono state inserite anche 62 nuove vittime del virus, 7 in meno rispetto a ieri. I dimessi e i guariti sono invece 6.372 in più cosicchè gli attualmente positivi scendono a 136.898.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva oggi sono 555, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.205, rispetto a ieri 26 in meno.

La Regione che ha registrato il maggior numero di nuovi contagiati è la Sicilia (1.182 a fronte di 22.695 tamponi), seguita dal Veneto (844 a fronte di 42.925 test), dalla Lombardia (656 a fronte di 47.930) e la Toscana (615 a fronte di 18.424).

Solo 3 nuovi casi in Valle d'Aosta e 10 in Molise.

