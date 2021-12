In Toscana 4 morti per Covid, incidenza a 229

Continua la pressione dell'epidemia: altri 18 ricoverati in ospedale, 61 pazienti gravi in terapie intensive. Sono 18mila i cittadini con l'infezione

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono morte per Covid altre 4 persone, 2 uomini e 2 donne con un'età media di 80 anni che abitavano una nel pistoiese, una in provincia di Livorno e 2 nel grossetano. Il numero delle vittime per Covid in Toscana sale a 7.497.

Nel nuovo bollettino regionale sono stati inseriti 1.316 nuovi casi di Covid a fronte di oltre 48mila tamponi. L'incidenza settimanale di nuovi casi è cresciuta a 229 ogni 100mila abitanti. L'età media è di 38 anni circa (il24% ha meno di 20 anni, il 31% tra 20 e 39 anni, il 26% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

Gli attualmente positivi sono 18.181, 994 in più rispetto a ieri (+5,8%). Di questi i ricoverati sono 424 (18 in più), di cui 61 in terapia intensiva (stabili). Altre 17.757 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (976 in più rispetto a ieri).

Scendono invece a 37.732 (985 in meno) le persone, anch'esse in isolamento e sotto la sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 14.309, Nord Ovest 13.796, Sud Est 9.627).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 87.716 i casi complessivi ad oggi a Firenze (297 in più rispetto a ieri), 28.282 a Prato (117 in più), 30.410 a Pistoia (151 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 16.813 a Massa (38 in più), 32.220 a Lucca (137 in più), 37.098 a Pisa (135 in più), 24.593 a Livorno (90 in più),

Asl Toscana Sud - 28.795 ad Arezzo (138 in più), 19.272 a Siena (143 in più), 13.861 a Grosseto (70 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.