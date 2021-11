In Toscana 4 morti per Covid, un anno fa furono 53

I nuovi casi sono 509 contro i 2.507 dell'11 Novembre 2020. Quest'anno gli attualmente positivi sono meno di 7.000, un anno fa erano 47.900

TOSCANA — Aumentano i nuovi casi di contagio da Covid in Toscana anche se i numeri restano estremamente bassi rispetto a quelli di un anno fa grazie all'efficacia dei vaccini.

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 509 nuovi positivi a fronte di 36mila tamponi: l'11 Novembre del 2020 furono 2.507 - 5 volte di più - a fronte di appena 18mila test. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 40 anni: il 29% ha meno di 20 anni, il 16% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più.

Nel bollettino regionale odierno ci sono altre 4 vittime del virus, un uomo e 3 donne con un'età media di 79 anni, residenti rispettivamente a Firenze, a Massa Carrara, a Siena e a Grosseto, che hanno portato il totale dei decessi a 7.320. Un anno fa i decessi per Covid furono 53 in 24 ore.

Gli attualmente positivi sono oggi 6.980, in aumento del 2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (2 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (2 in meno). L'11 Novembre del 2020 gli attualmente positivi furono 47.900 (quasi 7 volte di più), con 1.874 ricoverati (6 volte di più ) di cui 246 in terapia intensiva (10 volte di più).

Oggi le persone contagiate dal Covid ma in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi sono 6.685 (167 in più rispetto a ieri). Un anno fa furono 46.026. Le persone in isolamento dopo un contatto con un positivo sono oggi 16.989, un anno fa furono 40.112.

Per quanto riguarda invece l'incremento di nuovi casi nelle varie province, questa è la variazione rispetto a ieri:

- sono 81.320 i casi complessivi dall'inizio della pandemia ad oggi a Firenze (142 in più rispetto a ieri), 26.949 a Prato (16 in più), 27.837 a Pistoia (55 in più),

- 15.327 a Massa Carrara (28 in più), 29.827 a Lucca (52 in più), 34.426 a Pisa (71 in più), 21.732 a Livorno (23 in più),

- 26.382 ad Arezzo (43 in più), 17.279 a Siena (36 in più), 11.709 a Grosseto (43 in più).

Le persone guarite dal Covid in Toscana nelle ultime 24 sono 336 per un totale di 279.043 dal Febbraio 2020.