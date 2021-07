Il Covid infetta altri 513 toscani

Scende il numero di tamponi processati mentre il tasso di positività sale di 2 punti al 9,1%. Somministrate più di 3 milioni e 800mila dosi di vaccino

FIRENE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono state individuate altre 513 persone contagiate dal Covid, di cui 131 di età compresa fra zero e 18 anni (le 2 province che hanno registrato il maggior numero di casi in questa fascia di età sono Firenze, 38 casi, e Lucca, 32). Altri 71 contagiati rientrano invece nella fascia fra 50 e 64 anni.

I tamponi processati sono stati complessivamente 12.082, circa 2.000 in meno rispetto a ieri, e il tasso di positività è così salito al 4.25% sul totale dei test e al 9,1% sulle prime diagnosi (ieri eravano al 7,6%).

Fino ad ora sono state somministrate 3 milioni e 829mila dosi di vaccino anti-Covid