In zona bianca a tavola in 6 al ristorante

La norma vale al chiuso. Nessun limite all'aperto. Accordo raggiunto fra governo e Regioni che ora premono per nuove regole in zona gialla

ROMA — Dopo una giornata di di discussioni, le Regioni hanno raggiunto un accordo col governo per allentare le regole per la ristorazione in zona bianca: il numero dei commensali ammessi nei tavoli apparecchiati al chiuso sale a 6 oppure ai componenti di 2 nuclei familiari. All'esterno invece, nessuna limitazione.

L'accordo dovrà essere formalizzato nei prossimi giorni.

I governatori stanno facendo pressione per allentare le restrizioni per trattorie e ristoranti anche nelle zone gialle ma al momento resta la regola attualmente in vigore: tavoli al massimo per 4 persone sia all'interno che all'esterno dei locali, limite superabile solo nel caso dei membri conviventi della stessa famiglia.

Ricordiamo che attualmente la Toscana è in zona gialla e che ci resterà almeno fino al 21 Giugno (per saperne di più clicca qui).