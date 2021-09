La speranza di vita in calo di un anno e 2 mesi

L'epidemia nel 2020 ha fatto diminuire l'aspettativa di vita degli italiani. Lo certifica l'Istat. I dati di tutte le province toscane

ROMA — L'epidemia di Covid ha inciso pesantemente sull'aspettativa di vita degli italiani. Lo certifica l'ultimo rapporto dell'Istat. I dati parlano chiaro: nel 2020 la speranza di vita media si è fermata a 82 anni, in particolare a 79 anni e 7 mesi per gli uomini e a 84 anni e 4 mesi per le donne.

Ma i numeri che saltano agli occhi sono quelli che riguardano le province più colpite dal virus, come Bergamo, 4 anni e 3 mesi per gli uomini e di 3 anni e 2 mesi per le donne.

Per quanto riguarda la Toscana, è stata da sempre caratterizzata da un primato di longevità: nel 2019, ad esempio, nell'Asl Toscana centro, che riunisce le province di Parto, Pistoia e Firenze più Empoli, l'aspettativa di vita era di 81 anni e 6 mesi per gli uomini e 86,2 per le donne. Nel 2020 la situazione invece è questa:

Provincia di Firenze: speranza di vita media 83,5

Provincia di Pistoia: 83,36

Provincia di Prato: 83,21

Provincia di Arezzo: 83,1

Provincia di Siena: 83,7

Provincia di Grosseto: 83,1

Provincia di Livorno: 82,5

Provincia di Pisa: 82,89

Provincia di Lucca: 82,52

Provincia di Massa: 81,36