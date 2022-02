La Toscana ricorda le vittime delle foibe

Il 10 Febbraio eventi e manifestazioni in tutto il territorio regionale, oggi l'evento on line della Regione Toscana con centinaia di studenti

FIRENZE — La Regione Toscana ha ricordato oggi le vittime delle foibe, l’esodo degli italiani dall’Istria, dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia ma soprattutto la storia complessa di un confine difficile come quello dell’alto-Adriatico. L’ha fatto alla vigilia del “Giorno del ricordo”, celebrato il 10 Febbraio, con un evento on line. In streaming storici e figli di testimoni (Raoul Pupo, Claudio Vercelli, Marino Micich, Luciana Rocchi, gli istituti storici e della Resistenza regionale e di Grosseto con i loro presidenti) e studentesse e studenti dall’altra. Un centinaio le scuole collegate.

Ma il lavoro non si chiuderà oggi, con la commemorazione: proseguirà nei prossimi mesi in classe e sui luoghi della memoria, anche vicini, come a Renicci di Anghiari (dopo nel ventennio fascista e dell’italianizzazione forzata dell’Istria e della Dalmazia furono rinchiusi molti slavi), a Laterina (dove c'era il campo dei profughi italiani fuggiti dopo la fine della guerra da quelle terre) o a Roma, nel villaggio giuliano. Le scuole interessate e i docenti, per cui sarà organizzato un seminario di formazione, potranno candidarsi fin dai prossimi giorni. I posti sono 11.

Sarà un progetto sulla conoscenza, senza cui non è possibile comprendere tutto quello che è successo da una parte e dall’altra di quel confine, per fare del “Giorno del ricordo” il giorno della conoscenza, della consapevolezza di quanto è accaduto e della complessità che gli storici hanno saputo spiegare. Un progetto nel rispetto della pluralità delle memorie, svuotate di qualsiasi strumentalizzazione e manipolazione politica. Un progetto anche per un’Europa unita e un mondo di pace.