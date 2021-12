L'Italia trema, 98mila contagiati in 24 ore

Processato un altro milione di test. 136 nuove vittime. 32mila nuovi casi in Lombardia che va verso la zona gialla insieme a Piemonte, Lazio e Sicilia

ROMA — L'incubo dei 100mila nuovi casi di Covid al giorno si è materializzato alla velocità della luce. Ma non poteva essere altrimenti, senza lockdown e con restrizioni tardive in vigore a livello nazionale solo dal 25 Dicembre.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati in Italia 98.030 nuovi casi positivi a fronte di 1.029.429 test. Il tasso di positività è risalito al 9,5% dal 7,5 di ieri.

Le nuove vittime del virus sono 136, in calo rispetto alle 202 di ieri. Sale ancora la pressione sugli ospedali, con 10.578 ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (489 in più) e 1.185 pazienti gravi in terapia intensiva (40 in più).

Le persone in isolamento domiciliare in Italia sono 674mila.

Nuova impennata di casi in Lombardia, 32.696 a fronte di 209mila test. Seguono la Campania (9.802 nuovi casi a fronte di 111mila test) e il Piemonte (9.671 nuovi casi a fronte di 80mila test). Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia andranno probabilmente in zona gialla a partire da lunedì prossimo.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con tutti i dati delle regioni.

Tabella Ministero della salute