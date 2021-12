In Italia 78.313 nuovi positivi e 202 morti

Afghanistan, donne in piazza a Kabul: i talebani sparano per disperdere protesta

E' il numero più alto di positivi mai registrato in 24 ore. Processati più di un milione di tamponi. In Lombardia 28mila nuovi casi

ROMA — Un'altra brusca accelerazione dell'epidemia di Covid in Italia sul fronte dei nuovi casi di contagio e dei morti. Nel nuovo bollettino nazionale sono stati registrati 78.313 nuovi positivi, un record assoluto, individuati processando più di un milione di tamponi (1.034.677 per la precisione) fra molecolari e antigenici rapidi. L'alto numero di test abbassa però il tasso di positività, riportandolo al 7,57% dopo due giorni di picco intorno al 9%.

In netto aumento anche le vittime, oggi sono 202 contro le 142 di ieri.

Negli ospedali la situazione resta stazionaria: i ricoverati nel reparti Covid ordinari sono 10.089, 366 in più in 24 ore, mentre i degenti in terapia intensiva sono 1.145, 19 in più nel saldo fra i nuovi ingressi e le uscite dalla rianimazione.

La regione con il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia, addirittura 28mila a fronte di 224mila test. Seguono il Veneto con 7.403 nuovi casi a fronte di 151mila test e l'Emilia Romagna con 7.181 nuovi casi a fronte di 104mila test.

Per leggere il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui.

Ecco invece la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le regioni.

