Rimane incastrata con i capelli nel nastro trasportatore

Incidente sul lavoro per una donna di un'impresa di pulizie. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il lavoratore

LIVORNO — Ennesimo incidente sul lavoro in Toscana. Dopo i morti degli ultimi giorni oggi, poco prima delle 14, una donna di 31 anni di Livorno (non un uomo come scritto per errore precedentemente, ndr), impiegata in un'impresa di pulizie, è rimasta incastrata con i capelli in un nastro trasportatore in uno stabilimento in via delle Cateratte a Livorno.

La donna si sarebbe avvicinata al macchinario quando era ancora in funzione. Il dispositivo di sicurezza ha bloccato subito il nastro.

Il 118 ha chiamato i vigili del fuoco per liberare la donna. In un primo momento, dopo l'incidente, alcune persone sono riuscite a staccare la lavoratrice che tuttavia è rimasta bloccata sotto al macchinario.

I vigili del fuoco hanno rimosso alcune grosse griglie e hanno estratto la donna che è stata poi affidata al 118. La lavoratrice è stata portata in ospedale in codice giallo, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro di Asl.