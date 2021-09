Folgorato mentre pota un albero, un'altra morte sul lavoro

Covid, Salvini: «Le varianti nascono come reazioni al vaccino», ma gli scienziati smentiscono

L'uomo aveva sfiorato un cavo della corrente elettrica mentre stava potando un albero. E' la quarta vittima sul lavoro in Toscana in pochi giorni

PISA — Quarto incidente sul lavoro in Toscana tre giorni. E' deceduto nelle scorse ore l'uomo, di 73 anni, rimasto folgorato tre giorni fa mentre potava un albero in un giardino privato a Santa Colomba. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Cisanello di Pisa, dove l'uomo era stato ricoverato in gravi condizioni.

L'uomo si chiamava Guido Costantini era residente a Castelfranco, dove era molto conosciuto proprio per la sua attività di giardiniere. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, anche se sembra che il 73enne, durante le operazioni di potatura, abbia inavvertitamente toccato un cavo della corrente che passa proprio sopra l'albero.

Mercoledì 8 Settembre è deceduto sul lavoro a Pietrasanta un operaio di 54 anni, Andrea Bascherini, residente a Ripa, una frazione di Seravezza, ha perso la vita in un'azienda del settore lapideo. Sempre lo stesso giorno un uomo di 73 anni, Giuseppe Zizzo, originario di Palermo, è morto cadendo da un albero che stava potando nel cortile di un'azienda agricola situata nelle vicinanze della sua abitazione, a Castiglion fiorentino.

Martedì 7 Settembre è morto Juan Galao, il marinaio di origine filippina di 55 anni colpito a morte da un cavo di acciaio durante le operazioni di disormeggio della nave cisterna su cui lavorava, la Meligunis. L'incidente è avvenuto nella darsena petroli del porto di Livorno e anche su questo decesso è stata aperta un'inchiesta. Sarebbero due le persone indagate per omicidio colposo per la morte del marittimo.