Agrigento, deturpata la Scala dei Turchi: ignoti la imbrattano con della polvere da intonaco rossa Agrigento, deturpata la Scala dei Turchi: ignoti la imbrattano con della polvere da intonaco rossa

Cronaca sabato 08 gennaio 2022 ore 18:40

Nella scarpata con la Jeep muore sul colpo

Sono stati vani i soccorsi per l'uomo alla guida della vettura finita fuori strada nel pomeriggio di oggi. Per lui non c'è stato nulla da fare

CAPANNORI — Alla guida della sua Jeep è finito fuori strada precipitando nella scarpata. È così che oggi pomeriggio un uomo ha perso la vita sulla strada per Collodi, la via Pesciatina a Capannori. L'incidente si è verificato intorno alle 17,35 e a nulla sono valsi i soccorsi che hanno raggiunto il luogo della tragedia con automedica e ambulanza della Croce Verde di Porcari. Secondo le prime ricostruzioni, l'ipotesi più accreditata è che l'uomo abbia perso il controllo della sua auto. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.