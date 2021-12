Con Vittoria echi lunigianesi a Sanremo Giovani

L'urban pop del suo brano "California" ieri sera ha inondato di note il palcoscenico della finale della gara canora dedicata agli emergenti

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA — La sua "California" arriva dall'altra vita, quella prima della pandemia e del lockdown, e declina in versione urban pop il caleidoscopio artistico di Vittoria, 18 anni, voce lunigianese nella finale di Sanremo Giovani 2021. Al secolo Vittoria Sarti, classe 2003 e di Villafranca in Lunigiana, benché giovanissima intesse infatti relazioni creative con le arti figurative, disegno in testa.

Arriva sul palco sanremese dopo la partecipazione a Cantagiro nel 2019 dove ha conquistato il primo posto nella categoria New Voice. Dopo il primo contratto discografico con Rusty Records, la cantante e cantautrice ha puntato dritto a Sanremo Giovani con l'affermazione ad Area Sanremo che l'ha proiettata alla finale della versione dedicata agli emergenti della gara canora. "California" è il suo brano d'esordio, ricco di suggestioni e contaminazioni sonore che lambiscono i territori R&B e hip hop.

Una curiosità: la sua scrittura musicale spontanea e privilegiata è in inglese, il che ne accomuna l'attitudine creativa a voci eccellenti del panorama pop rock italiano come quella di Elisa soprattutto prima maniera. Alla finale di ieri sera Vittoria non ha agguantato il podio e dunque l'approdo al Festival ma la sua tenacia la spinge avanti verso nuovi brillanti traguardi.