Minaccia di morte la ex, doppio arresto in 5 giorni

L'uomo ha 30 anni è stato rintracciato nei pressi del bar dove lavora la ex compagna e dove era stato fermato anche il 14 Dicembre

FIRENZE — E' stato rinchiuso nel carcere di Sollicciano l'uomo di 30 anni, di origine albanese, arrestato dai carabinieri per 2 volte nel giro di 5 giorni per atti persecutori e minacce nei confronti della ex compagna, 32 anni, sua connazionale.

Il giovane è stato rintracciato nei pressi del bar dove la donna lavora, nello stesso luogo dove era stato bloccato dai carabinieri il 14 Dicembre scorso. Sottoposto al divieto di avvicinamento dal giudice e quindi scarcerato il 17 Dicembre, ha ricominciato subito gli atteggiamenti minacciosi nei confronti della ex fidanzata e così è stato arrestato di nuovo.