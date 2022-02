Lei scompare nel nulla, lieto fine a tarda notte

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

​L'allarme è scattato a tarda sera quando un'anziana è uscita di casa ed è scomparsa. Ricerche a tappeto con le unità cinofile del soccorso alpino

MONTESPERTOLI — Ore di paura a San Quirico in Collina, a Montespertoli. Un'anziana signora è uscita di casa sul far della sera, poi è svanita nel nulla. Dopo diverse ore è stata ritrovata da un parente ma per lei si era attivata la macchina delle ricerche.

È stata la centrale operativa di 118 ad attivare i tecnici del soccorso alpino e speleologico toscano anche con le unità cinofile, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sul posto è stato deciso di allestire un centro di coordinamento per effettuare ricerche a tappeto. Ormai era calato il buio. A quel punto però la svolta: un parente della signora l'ha ritrovata.