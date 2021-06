Morte di Epifani, il cordoglio della Toscana

Guglielmo Epifani L'ex leader della Cgil ed ex segretario del Pd attualmente deputato di Leu, è deceduto a 71 anni dopo una breve malattia

FIRENZE — È morto Guglielmo Epifani, aveva 71 anni. È stato segretario generale della Cgil per otto anni, dal 2002 al 2010, e segretario del Pd da maggio a dicembre del 2013, adesso deputato di Leu.

"Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa di Guglielmo Epifani. Un uomo che nella sua vita si è sempre impegnato nelle battaglie per la collettività, come sindacalista prima e poi come politico, anche mettendosi a disposizione per guidare il nostro partito in un momento difficile. Alla sua famiglia giungano le condoglianze del Pd toscano" ha dichiarato Simona Bonafé, segretaria del Pd toscano.

"E' stato il primo socialista a guidare la Cgil, un uomo colto e intelligente, che ha fatto la storia del sindacato". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo esprime cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani.

"Con Epifani se ne va un punto di riferimento per il mondo del lavoro, per la Cgil e per tutta la sinistra italiana - sottolinea Mazzeo -; ma soprattutto se ne va una persona che per tutta la vita, sia nel sindacato sia in Parlamento, si è sempre battuta per migliorare le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori italiani".

La notizia della morte di Guglielmo Epifani è giunta a Palazzo Vecchio durante la seduta del Consiglio comunale.

Profondo dolore e commozione" per la morte di Guglielmo Epifani è stata espressa da Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore Anci delle Città metropolitane. "Nel 2013 - ha ricordato Nardella - quando Epifani è stato anche segretario del Pd ero in Parlamento e ho avuto modo di consolidare con lui un rapporto di amicizia e collaborazione che non dimenticherò mai. Guglielmo ha insegnato a tanti lo stile e la gentilezza, merci sempre più rare nelle relazioni sociali e politiche di questo nostro paese, doti che vanno riscoperte proprio per onorare la memoria di persone giuste e di valore come Epifani".