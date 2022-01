Muoiono di Covid 29 toscani, nuovo picco di casi

Nelle ultime 24 ore quasi 15mila nuovi contagiatu. Le vittime sono 20 donne e 9 uomini molto anziani. Situazione stabile negli ospedali

FIRENZE — Continua la lunga scia di morti di questa quarta ondata dell'epidemia di Covid: nel bollettino regionale di oggi sono stati registrati 9 uomini e 20 donne con un'età media di 84 anni che risiedevano 8 a Pisa, 7 a Firenze, 4 a Pistoia, 4 a Grosseto, 2 a Lucca e uno al di fuori del territorio regionale. Il totale delle vittime sale a 7.892 ma il tasso grezzo della mortalità, pari a 213 vittime ogni centomila abitanti, resta più basso della media nazionale di 238.

Torna a crescere la curva del contagio: oggi i nuovi positivi sono 14.799, individuati sottoponendo a test 19.470 casi sospetti di cui è risultato positivo il 76% (ieri eravamo al 69,6%). Considerando anche i tamponi di controllo sono stati processati 93mila test. I nuovi casi hanno un'età media di 35 anni. L'incidenza settimanale è tornata a 2.244 nuovi casi ogni 100mila abitanti, più alta della media nazionale di 2.043. Il 95% dei nuovi contagiati in Toscana ha contratto la variante Omicron del virus SarsCov2.

I guariti oggi sono 13.726 e raggiungono quota 414.133 (68,8% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono invece 179.815. Di questi i ricoverati sono 1.449 (8 in più rispetto a ieri), di cui 131 in terapia intensiva (7 in meno). Altre 178.366 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (1.036 in più rispetto a ieri).

Sono invece 29.931 (2.412 in più rispetto a ieri) le persone in isolamento dopo un contatto con persone contagiate (Asl Centro 8.494, Nord Ovest 14.537, Sud Est 6.900).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (4.772 confermati con tampone molecolare e 10.027 da test rapido antigenico)

Asl Toscana Centro - Sono 180.919 i casi complessivi ad oggi a Firenze (4.334 in più rispetto a ieri), 48.181 a Prato (956 in più), 51.865 a Pistoia (1.224 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 28.919 a Massa (593 in più), 59.074 a Lucca (1.432 in più), 69.785 a Pisa (1.955 in più), 45.590 a Livorno (1.504 in più),

Asl Toscana Sud Est - 53.397 ad Arezzo (1.281 in più), 38.603 a Siena (784 in più), 24.952 a Grosseto (736 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.