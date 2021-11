Vaccino o non vaccino? La risposta è nelle terapie intensive

La Regione ha diffuso nuovi dati sulla grande prevalenza di forme molto gravi di Covid nelle persone non vaccinate ricoverate in rianimazione

FIRENZE — I numeri sono numeri e parlano sempre chiaro. Nella settimana compresa fra il 25 e il 31 Ottobre, in Toscana, su 12 persone contagiate dal Covid e ricoverate in condizioni molto gravi in terapia intensiva, ben 10 non si erano vaccinate contro il nuovo coronavirus.

La tabella della Regione pubblicata qui sotto riassume il concetto: su 3 milioni e 25mila toscani vaccinati, nella settimana in esame solo 2 hanno contratto l'infezione in modo grave mentre su 269.837 non vaccinati, ben 10 hanno avuto necessità di essere ricoverati in rianimazione.

Tabella Regione Toscana

Ricordiamo che il vaccino non esclude al 100% dalla possibilità di contrarre l'infezione ma protegge dalle forme gravi e mortali del Covid-19.