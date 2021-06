Frecciarossa per Puglia e Calabria, Elba link e Etruschi line

Sorprende i ladri in casa e muore colpito da un proiettile, il padre: «Viveva per la famiglia»

Trenitalia ha presentato una serie di novità lanciate per agevolare gli spostamenti in treno durante la prossima estate. C'è anche Firenze Air Link

FIRENZE — Nuovi Frecciarossa per raggiungere la Puglia e la Calabria da Firenze e tre nuovi servizi regionali sono fra le novità lanciate da Trenitalia in vista della prossima estate. Vediamole una per una.

TRENI AD ALTA VELOCITA'



Si avvicinano le distanze tra Toscana e Puglia grazie al collegamento diretto in Frecciarossa che unisce Firenze e Bari in 6 ore. Per la prima volta entra in servizio un treno Av notturno tra Firenze e Villa S.Giovanni con fermate a Paola, Lamezia e Rosarno. Si parte la sera dalla stazione di Santa Maria Novella per arrivare in Calabria al mattino; e volendo si può proseguire il viaggio in traghetto per arrivare in Sicilia.

Riprendono le fermate del Frecciarossa ad Arezzo e Chiusi-Chianciano rispettivamente con 5 e 2 soste giornaliere. In coincidenza con la fermata del Frecciarossa, dalla stazione di Chiusi sarà attivo un servizio autobus diretto da e per Siena senza fermate intermedie.

Sulla costa Tirrenica riprendono i servizi Frecciabianca con i collegamenti diretti Torino-Roma e Milano-Roma che effettueranno le fermate nelle località di Massa, Viareggio, Pisa, Livorno, Cecina, Campiglia, Grosseto e Orbetello.

Torna il collegamento diretto Intercity tra Livorno e Milano. Da Livorno partenza alle 8.35 con arrivo a Milano alle 13.53 e da Milano partenza alle 14.05 e arrivo a Livorno a. 18.40. In Toscana i due treni effettueranno le fermate anche a Carrara Avenza, Massa Centro, Viareggio e Pisa.

ELBA LINK, ETRUSCHI LINE E FIRENZE AIRLINK

Per quanto riguarda gli spostamenti per turismo all'interno al territorio regionale toscana, queste le novità:

Dal 24 giugno 2021 sarà attivo Elba Link, il nuovo servizio combinato treno+nave. Dal sito internet di Trenitalia sarà possibile acquistare in un'unica soluzione oltre al percorso ferroviario quello della nave o dell’aliscafo selezionando una località dell’Isola d’Elba (Elba Portoferraio, Elba Rio Marina o Elba Cavo).

La Costa degli Etruschi tra Pisa e Grosseto può essere scoperta attraverso Etruschi Line. Oltre 50 treni regionali al giorno con fermata nelle principali località della Costa degli Etruschi, litorale rinomato oltre che per le lunghe spiagge e le calette scogliose, anche per le vaste pinete, gli affascinanti borghi e gli importanti siti archeologici. Arricchiscono l’offerta lungo la costa tra Pisa e Grosseto 8 treni diretti da/per Firenze e 14 da/per Roma.

Ad inizio luglio debutta Firenze Air Link il servizio combinato treno+bus che collega in 20 minuti senza fermate intermedie la stazione di Firenze Santa Maria Novella, con l’aeroporto Amerigo Vespucci. Sarà così possibile acquistare in un'unica soluzione il collegamento del treno e del bus per l’aeroporto.

Incrementati anche i servizi regionali da Firenze per la Versilia con 4 collegamenti in più al giorno a partire dal 3 Luglio tra Firenze e Viareggio, dal lunedì al sabato, e 2 la domenica.

Arrivano così a 111 i collegamenti garantiti il sabato e 87 la domenica.

PROMOZIONI PER L’ESTATE

Fino al 27 settembre saranno attive una serie di tariffe speciali e riduzioni che favoriscono l’uso del treno Regionale lasciando a casa l’auto privata e il relativo stress da traffico e parcheggio con enormi benefici anche per l’ambiente.