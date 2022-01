Covid, Galli: «Sto meglio dei giorni scorsi, la terza dose mi ha protetto» Covid, Galli: «Sto meglio dei giorni scorsi, la terza dose mi ha protetto»

Cronaca venerdì 07 gennaio 2022 ore 13:40

A pranzo col green pass di un altro, denunciato

Scoperto dalla polizia, il cliente di un locale è stato denunciato per sostituzione di persona e multato per per violazione della normativa anti-Covid

PISA — Si era seduto al tavolo del locale ma il green pass che ha utilizzato non era il suo, a scoprirlo sono stati gli agenti di polizia che lo hanno denunciato. I poliziotti si sono imbattuti in un giovane che prima di sedersi al tavolo di un locale ha mostrato al gestore un certificato verde Covid-19 che non riportava il suo nominativo, fatto che gli è costato una denuncia per sostituzione di persona e una multa per per violazione della normativa anti- Covid. L'episodio è accaduto a Pisa ed è stato reso noto dalle forze dell'ordine nel bilancio degli ultimi controlli su 17 vetture, 31 persone e 2 esercizi commerciali.