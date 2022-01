​Detenuto tenta il suicidio, salvato dalla guardia

L'episodio nel carcere di Pisa è stato segnalato dalle segreterie provinciali di Uilpa Polizia penitenziaria e Cnpp che hanno lanciato un allarme

PISA — Un agente della polizia penitenziaria ha sventato un tentativo di suicidio messo in atto da un detenuto del carcere di Pisa, è quanto reso noto dalle segreterie provinciali della Uilpa polizia penitenziaria e del Coordinamento nazionale polizia penitenziaria.

Il fatto sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio del 4 Gennaio nella casa circondariale Don Bosco, in una sezione dedicata alla prevenzione e alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

Le segreterie di Uilpa Polizia penitenziaria e Cnpp hanno commentato "Solo grazie alla professionalità dell’agente intervenuto prontamente si è evitata un’ennesima morte per suicidio. Se qualcuno non lo avesse capito noi lo ripetiamo: non c’è più tempo. Pressoché ogni giorno, ormai, nelle discariche sociali rubricate sotto il nome di carceri succede qualcosa di grave; i detenuti continuano a patire e a morire e gli operatori, di Polizia penitenziaria in primis, ne subiscono le conseguenze dirette e indirette e spesso si trovano fra l’incudine delle legittime aspettative dell’utenza e il martello che deriva dalle ripercussioni provocate da un sistema fallimentare”.