Scontro tra moto e auto, grave un ragazzino

L'incidente è avvenuto questa mattina in via di Gello, il giovanissimo dopo l'incidente è volato per terra. È stato portato all'ospedale di Cisanello

PISA — Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8,15 in via di Gello. A quanto si è appreso dalla Pubblica assistenza di Pisa sono rimasti coinvolti una moto e un'auto e non una bicicletta come comunicato in primo momento dal 118.

Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro ma si è appreso che un ragazzo di 15 anni di San Giuliano Terme che viaggiava in moto ha avuto la peggio nello scontro.

Il giovane è volato per terra dopo l'impatto, è rimasto sempre cosciente ma è stato comunque trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa dalla Pubblica assistenza. Non sarebbe in pericolo di vita.