Variante Covid alle medie, studenti in quarantena

I casi di Covid sono stati riscontrati nella scuola media Fibonacci. Le classi finite in quarantena sono una decina e sarà avviato uno screening

PISA — La variante del Covid mette in quarantena una decina di classi della scuola media statale Fibonacci di Pisa. La Asl ha fatto sapere che il provvedimento di chiusura della scuola e delle quarantene è stato preso per la possibilità che tra i casi di contagio ci sia anche una variante del Sars-Cov2.

I ragazzi per tanto saranno in didattica a distanza ma anche in quarantena, ricordiamo che da lunedì la Toscana entra in zona rossa quindi almeno fino a dopo le vacanze Pasquali tutte le scuole resteranno chiuse.

Tutti gli ambienti della scuola saranno sottoposti a sanificazione e sono stati attivati screening per i giorni 29, 30 e 31 Marzo.