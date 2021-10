Mattarella a Pisa, prima tappa in Sapienza

La lezione di Burioni: ecco perché non abbiamo una cura contro il Covid

Tre gli appuntamenti pisani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo al palazzo simbolo dell'Università di Pisa

PISA — L'aereo con a bordo il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella è atterrato all'aeroporto Galilei qualche minuto prima delle 10. Dopo poco il corteo presidenziale si è mosso verso il centro città, per raggiungere il palazzo della Sapienza.

Questa prima tappa di Mattarella, all'edificio simbolo e sede storica dell’Università di Pisa che di recente è tornato a risplendere dopo una profonda ristrutturazione durata alcuni anni, è stata l'occasione per inaugurare simbolicamente la nuova Biblioteca di Scienze giuridiche, economiche e sociali.

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal rettore Paolo Maria Mancarella, si è anche soffermato nelle due Aule Magne della Sapienza. All'ingresso della Sapienza i saluti istituzionali del sindaco di Pisa Michele Conti, del Presidente della Provincia Massimiliano Angori, del prefetto, Giuseppe Castaldo, e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

I saluti istituzionali al Presidente Mattarella

A seguire il corteo presidenziale si è di nuovo mosso in direzione del PalaCus, in via Chiarugi, dove è prevista la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020/21, alla presenza della ministra all'università e alla ricerca, Maria Cristina Messa.

Prima di lasciare Pisa, sempre in mattinata, il Presidente sarà alla villa del Gombo, nella tenuta di San Rossore, per salutare i ragazzi e le ragazze di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana che compie dieci anni.

Nel video allegato il passaggio del corteo presidenziale da lungarno Pacinotti, prima di raggiungere la Sapienza.