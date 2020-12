Il super robot cingolato dei vigili del fuoco

Il robot Trypper è stato assegnato ai comandi di Pistoia e Arezzo, può essere comandato a distanza per verifiche e ispezioni ma non solo

PISTOIA — Un robot cingolato in aiuto dei vigili del fuoco è stato assegnato ai comandi di Arezzo e Pistoia dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana. Il mezzo chiamato Trypper è stato inserito nell’ottica di un potenziamento e un ammodernamento dei mezzi di soccorso e può essere comandato da remoto

Con questo mezzo sarà possibile intervenire, garantendo una maggior sicurezza per i vigili del fuoco, su varie tipologie di intervento come negli incendi soprattutto se in presenza di bombole del gas o comunque di sostanze pericolose.

Può essere utilizzato per monitoraggi a distanza con termocamera, anche per verifiche e ispezioni in luoghi che hanno subito danni strutturali. Altre tipologie di uso gli incidenti stradali dove sono coinvolti mezzi adibiti al trasporto di sostanze pericolose e infiammabili o per il trasporto in barella, di attrezzature o materiale fino ad un peso massimo di 400 chili.