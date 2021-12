Si tuffano per salvare un cane e rischiano di annegare

Si sono buttati in mare per salvare un cane in difficoltà ma sono rimasti in balia delle onde, soccorsi dalla motovedetta della Guardia costiera

PORTO SANTO STEFANO — Non ci hanno pensato due volte e si sono buttati in tre per salvare un cane a largo di Cala del Bove a Monte Argentario.

L'animale era precipitato giù dalla scogliera e quando lo hanno visto cadere si sono buttati nelle acque gelide del mare, fortunatamente, una quarta persona era rimasta a terra, e quando ha visto che gli altri 3 erano in difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche, ha prontamente dato l’allarme chiamando la Guardia Costiera.

Non appena ricevuta la richiesta d’intervento, la Sala Operativa ha disposto l’invio della motovedetta S.A.R. che, dopo circa mezz’ora dalla chiamata, ha individuato e tratto in salvo le tre persone in difficoltà, mentre il cane è riuscito a portarsi in salvo guadagnando la costa in autonomia.

I malcapitati, recuperati a bordo della motovedetta e trasportati in porto, fortunatamente non hanno riportato lesioni o traumi di sorta ma, considerata la temperatura fredda delle acque, nelle quali sono rimasti per oltre trenta minuti, sono stati successivamente affidati alle cure del personale del 118 prontamente intervenuto in banchina per le cure del caso.