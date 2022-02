All'improvviso le fiamme avvolgono l'abitacolo

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

L'incendio è divampato mentre l'autovettura è in marcia, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme

PORTOFERRAIO — Grande paura per il conducente di un'autovettura che si è incendiata durante la marcia, le fiamme hanno avvolto completamente l'abitacolo. Non risultano feriti pertanto il conducente è riuscito a mettersi in salvo.

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri in località San Martino, vicino alla Villa Napoleonica, nel Comune di Portoferraio.

Una squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto è riuscita rapidamente a domare le fiamme.