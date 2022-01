Tonga, l'eruzione del vulcano Hunga: una gigantesca nuvola di cenere e fumo Tonga, l'eruzione del vulcano Hunga: una gigantesca nuvola di cenere e fumo

Cronaca sabato 15 gennaio 2022 ore 13:03

Evade dai domiciliari e partecipa ad un pestaggio

A Capodanno è evaso dagli arresti domiciliari per andare in un locale e partecipare ad una aggressione. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere

PRATO — Nella notte di Capodanno ha lasciato la sua abitazione per recarsi in un locale nel quale ha preso parte ad un pestaggio, per questo motivo l'uomo, già agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere. L'uomo, un marocchino di 27 anni, ha ricevuto oggi la notifica dai carabinieri di Prato. L'episodio risale alla notte tra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio quando l'uomo ha lasciato l'appartamento nel quale stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari e si è recato in un pub di Campi Bisenzio. All'interno del locale si è verificata una aggressione ai danni di un altro cittadino marocchino e secondo gli inquirenti al pestaggio avrebbe partecipato anche l'evaso che è stato raggiunto dall'aggravamento della misura cautelare con il trasferimento nel carcere di Prato.